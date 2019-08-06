В "Слуге народа" хотят открыть Офис обучения и развития депутатов

Новости Украины: Детали плана работы офиса представители "Слуги народа" представят на партийном форуме.

В партии "Слуга народа" планируют открыть Офис обучения и развития депутатов.

Об этом сообщается на странице политсилы в Facebook.

"Мы создаем партийный офис обучения и развития для системной работы депутатов. Он будет действовать на постоянной основе в формате вебинаров, тематических семинаров и групповых занятий, которые будут проводиться не реже, чем раз в три месяца", - говорится в сообщении.

В политсиле отметили, что образовательные программы будут доступны не только для народных депутатов, но и для региональных представителей, будущих кандидатов на местных выборах.

"Будем рады, если пример депутатов "Слуги народа" примут и другие политические партии и государственные структуры. Подробнее план работы офиса обучения и развития мы представим на партийном форуме, который состоится в сентябре-октябре", - отметили в партии.