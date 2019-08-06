Политзаключенный Клых три недели провел в больнице

Новости Украины: Политический заключенный Станислав Клых, незаконно осужденный в Российской Федерации, три недели лежал в больнице из-за обострения бронхита.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что украинский политический заключенный Станислав Клых, незаконно осужденный в Российской Федерации, три недели лежал в больнице из-за обострения бронхита.

Как написала украинский омбудсмен в социальной сети Facebook, появившаяся в СМИ накануне поздно вечером информация об исчезновении Клыха не подтвердилась.

"Как сообщили украинскому консулу в Федеральной службе исполнения наказаний РФ, Станислав три недели находился в больнице из-за обострения бронхита. Сейчас он возвращен в пенитенциарное учреждение Челябинской области", - отметила Денисова.

Также она сообщила, что 9 августа Клыха планирует посетить украинский консул.

Омбудсмен заметила, что держит ситуацию на контроле.

В 2016 году украинцев Николая Карпюка и Клыха приговорили к 22,5 и 20 годам заключения соответственно. По версии российского следствия, они были членами организации УНА-УНСО и в 1994-1995 годах воевали в составе бандформирований в Чечне.

Клых заявил, что никогда не был в Чечне. О проблемах со здоровьем, в частности, с психическим состоянием Клыха, не раз сообщали адвокаты и правозащитники.

11 января 2019 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Денисова сообщила, что Клых жалуется на сильные боли в сердце, почках, печени.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что у Клыха есть подозрение на рак.

13 января Денисова сообщила, что, согласно полученной от ее российской коллеги Татьяны Москальковой информации, диагноз "рак" у Клыха не подтвержден.