Скачать
Вторник, 06.08.2019
Зеленский разрешил малые наземные СЭС с "зеленым тарифом"
Зеленский разрешил малые наземные СЭС с "зеленым тарифом"
Зеленский уволил людей Порошенко в ГПСУ
Зеленский уволил людей Порошенко в ГПСУ
Брюгге - Динамо: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Брюгге - Динамо: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Янина Соколова презентовала тизер фильма "Я, Нина"
Янина Соколова презентовала тизер фильма "Я, Нина"

Политзаключенный Клых три недели провел в больнице

Политзаключенный Клых три недели провел в больнице
15:37 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины: Политический заключенный Станислав Клых, незаконно осужденный в Российской Федерации, три недели лежал в больнице из-за обострения бронхита.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что украинский политический заключенный Станислав Клых, незаконно осужденный в Российской Федерации, три недели лежал в больнице из-за обострения бронхита.

Как написала украинский омбудсмен в социальной сети Facebook, появившаяся в СМИ накануне поздно вечером информация об исчезновении Клыха не подтвердилась.

"Как сообщили украинскому консулу в Федеральной службе исполнения наказаний РФ, Станислав три недели находился в больнице из-за обострения бронхита. Сейчас он возвращен в пенитенциарное учреждение Челябинской области", - отметила Денисова.

Также она сообщила, что 9 августа Клыха планирует посетить украинский консул.

Омбудсмен заметила, что держит ситуацию на контроле.

В 2016 году украинцев Николая Карпюка и Клыха приговорили к 22,5 и 20 годам заключения соответственно. По версии российского следствия, они были членами организации УНА-УНСО и в 1994-1995 годах воевали в составе бандформирований в Чечне.

Клых заявил, что никогда не был в Чечне. О проблемах со здоровьем, в частности, с психическим состоянием Клыха, не раз сообщали адвокаты и правозащитники.

11 января 2019 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Денисова сообщила, что Клых жалуется на сильные боли в сердце, почках, печени.

Украинский политзаключенный Клых объявил голодовку

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что у Клыха есть подозрение на рак.

13 января Денисова сообщила, что, согласно полученной от ее российской коллеги Татьяны Москальковой информации, диагноз "рак" у Клыха не подтвержден.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховна Рада, Людмила Денисова, Станислав Клых.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 6 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Готовьте панамки: украинцев ждет резкая смена погоды
03 Леннокс Льюис дал прогноз на реванш Джошуа - Руис
04 Генсек НАТО Столтенберг назвал причину аннексии Крыма
05 Красивые поздравление с днем рождением на 6 августа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вступительная кампания 2019 прошла успешно и своевременно - МОН
Вступительная кампания 2019 прошла успешно и своевременно - МОН
В результате обстрела погибло 4 солдата ВСУ
В результате обстрела погибло 4 солдата ВСУ
В &quot;Слуге народа&quot; хотят открыть Офис обучения и развития депутатов
В "Слуге народа" хотят открыть Офис обучения и развития депутатов
Какая стоимость продуктов по состоянию на 6 августа
Какая стоимость продуктов по состоянию на 6 августа
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь