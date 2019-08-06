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Разумков: Нардепы должны использовать государственный язык

Разумков: Нардепы должны использовать государственный язык
23:45 Вт, 6 Август 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Разумков подчеркнул, что народные депутаты во время профессиональной деятельности должны использовать государственный язык.

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает, что народные депутаты во время своей работы должны использовать украинский язык.

"Если мы говорим об официальной позиции, то я считаю, что все-таки народные депутаты во время своей профессиональной деятельности должны использовать государственный язык", - сказал Разумков в эфире телеканала "112.Украина" во вторник.

При этом он подчеркнул: "Я уверен, что 99% народных депутатов знают украинский язык и представители нашей политической силы (партии "Слуга народа" – Ред.) будут говорить на государственном языке… Если пока что где-то не хватает знаний, они их подтянут".

Вместе с тем, отметил Разумков, в быту народные избранники вольны говорить на том языке, на котором им удобнее. "В быту мы с вами используем тот язык, который нам удобнее, на котором мы привыкли общаться. Вы прекрасно знаете, что я по-русски говорю чаще всего", - сказал он.

У правительства есть план, как внедрить украинский в быт населения

"Если мы говорим об официальных выступлениях в Верховной Раде, мне кажется – это моя личная позиция – надо все-таки использовать государственный язык", - резюмировал он.

Как сообщалось, партия "Слуга народа" предложит на пост председателя Верховной Рады Разумкова.

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Верховная Рада, Украинский язык, "Слуга народа", Дмитрий Разумков.
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