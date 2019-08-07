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Разумков рассказал, кто может занять место вице-спикера

Разумков рассказал, кто может занять место вице-спикера
10:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Дмитрий Разумков предполагает, что кандидатуру на место вице-спикера должны рассматривать в оппозиции.

Кандидатуру на должность вице-спикера Верховной Рады должна предложить оппозиция.

Об этом сказал глава партии “Слуга народа” Дмитрий Разумков в эфире канала “112. Украина”.

“Есть политическая партия, которая будет скорее всего составлять большинство. Возможно, кто-то присоединится, возможно — нет, пока рано об этом говорить, но мы набрали большинство в парламенте. Остальные политические силы являются представителями оппозиции. И я считаю, что было бы корректно, чтобы не мы как политическая сила, которая является представителем власти, а оппозиция между собой определилась — кто и на какую позицию будет претендовать. Это логично, это правильно, это демократично и толерантно даже в нашем парламенте”, - сказал Разумков, отвечая на вопрос, будет ли должность вице-спикера отдана оппозиции и какой именно.

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Каким образом представители оппозиции будут определять кандидатуру на должность вице-спикера, Разумков добавил, “это их право и ответственность”.

Он также выразил надежду, что оппозиция в Верховной Раде “будет находить какие-то точки соприкосновения”.

В то же время, по его словам, в случае выдвижения четырех кандидатур, определение одной будет происходить путем голосования по каждой в сессионном зале.

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Все по теме:

Верховная Рада, Вице-спикер, Парламентские выборы 2019, Дмитрий Разумков.
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