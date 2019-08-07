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Рябошапка заявил, что готов стать генпрокурором

Рябошапка заявил, что готов стать генпрокурором
12:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Руслан Рябошапка в интервью подтвердил, что в случае избрания готов занять пост генпрокурора.

Заместитель главы Офиса Президента Руслан Рябошапка готов возглавить Генеральную прокуратуру Украины в случае принятия соответствующего решения и заявляет, что не будет чувствовать дискомфорта на этой должности.

Об этом Рябошапка сказал в интервью "24 каналу".

"Я не чувствую никакого дискомфорта в том, что мне придется делать на должности генерального прокурора, если этот факт состоится. То есть я не могу говорить, что эта работа для меня некомфортна или будет доставлять какой-то дискомфорт тем, что якобы я буду чувствовать себя не на своем месте. Этого нет", - заявил Рябошапка.

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23 июля Президент Владимир Зеленский заявил, что кандидатуру заместителя руководителя Офиса Президента Рябошапки рассматривают для назначения на должность генерального прокурора.

Позже Рябошапка сказал, что оценивает свои шансы быть назначенным на должность генпрокурора как 50 на 50.

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Все по теме:

Генпрокурор, Владимир Зеленский, Руслан Рябошапка, Парламентские выборы 2019, Офис Президента.
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