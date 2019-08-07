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Фейгин: Сущенко согласился отбыть наказание в Украине

Фейгин: Сущенко согласился отбыть наказание в Украине
17:44 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Адвокат украинского политзаключенного Романа Сущенко рассказал о ходе дела журналиста.

Защитник незаконно заключенного в России журналиста Укринформа Романа Сущенко Марк Фейгин заявил, что его подзащитный подписал документы на согласие отбывать срок наказания в Украине, однако «преувеличивать значение этого факта не стоит».

Об этом Фейгин сообщил в комментарии корреспонденту.

«Во время общения с Романом Сущенко, недавнего - по телефону, и более раннего - личного, мы обсуждали и перспективы обмена, освобождения. Могу сказать, что летом Роман подписал данные по инициативе российской стороны бумаги о его согласии на отбывание наказания в Украине. Но преувеличивать значение этого факта не стоит. Эти бумаги могут достаточно долго лежат в папках, ожидая своего времени. Планы российской стороны нам неизвестны», - сказал Фейгин.

Фейгин предполагает возможность обмена Сущенко на Вышинского

По его мнению, в целом переговоры о возможном обмене сейчас «на стадии замирания». В частности, не совсем понятно, кто с украинской стороны отвечает за это, какова стратегия освобождения украинских политзаключенных в России, отметил защитник. «Но такая ситуация имеет и вполне объективные причины. В Украине сейчас проходит естественный процесс переформатирования власти после выборов. Надеюсь, что уже к осени ситуация изменится», - резюмировал Фейгин.

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Россия, Марк Фейгин, Политзаключенные, Роман Сущенко.
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