"Сдаваться - не в моих принципах": Кличко пойдет в мэры Киева

Новости Украины:Действующий городской глава Виталий Кличко повторно пойдет в мэры столицы.

Киевский городской глава Виталий Кличко не исключил, что в случае проведения выборов в Киеве он будет снова баллотироваться на пост мэра столицы.

Об этом он заявил в интервью изданию LB.ua.

"Для того, чтобы провести досрочные местные (выборы - ред.) по всей стране, нужны большие финансы – несколько миллиардов гривень. В бюджете на этот год Кабмин такие статьи не закладывал, и вряд ли тут что-то изменится – экономическая ситуация сложная... В данной связи, я не исключаю, что ситуация будет поступательно развиваться, и первой состоится битва за Киев", - отметил Кличко.

Он не исключил, что в этом случае будет снова баллотироваться в мэры.

"Да, я буду снова баллотироваться в мэры. Думаю, киевляне просто не поймут, если я этого не сделаю. Сдаваться – не в моих принципах", - сказал Виталий Кличко.