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Кличко передал привет Богдану с отпуска

Кличко передал привет Богдану с отпуска
10:41 Сегодня Телеграф Украинская Правда Фото: Твитер

Новости Украины: Виталий Кличко во время своего отдыха передал привет Андрею Богдану.

Мэр Киева Виталий Кличко, находясь в отпуске, передал привет главе офиса президента Андрей Богдану.

"Привет Андрею и Богдану! Вавришу и Андрею, чтобы ребята не перепутали. Спорт воспитывает волю к победе. Честной и открытой, когда не соврешь и не спрячешься за чью-то спину...",:написал Кличко.

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Напомним, в начале августа Виталий Кличко подал заявление в НАБУ,касетельно его попытки подкупа Андреем Богданом и другими должностными лицами.

Также офис президента подал заявление в Кабинет Министров,на увольнение Виталия Кличко с поста мера Киева.

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Виталий Кличко, Киев, Андрей Богдан, Офис президента Украины.
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