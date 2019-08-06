Кличко передал привет Богдану с отпуска

Новости Украины: Виталий Кличко во время своего отдыха передал привет Андрею Богдану.

Мэр Киева Виталий Кличко, находясь в отпуске, передал привет главе офиса президента Андрей Богдану.

Привіт Андрію і Богдану! Вавришу і Андрію, щоб хлопці не переплутали

Спорт виховує волю до перемоги. Чесної і відкритої, коли не збрешеш і не сховаєшся за чиюсь спину... pic.twitter.com/Lvdd0bZYZE — Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) 6 августа 2019 г.

"Привет Андрею и Богдану! Вавришу и Андрею, чтобы ребята не перепутали. Спорт воспитывает волю к победе. Честной и открытой, когда не соврешь и не спрячешься за чью-то спину...",:написал Кличко.

Напомним, в начале августа Виталий Кличко подал заявление в НАБУ,касетельно его попытки подкупа Андреем Богданом и другими должностными лицами.

Также офис президента подал заявление в Кабинет Министров,на увольнение Виталия Кличко с поста мера Киева.