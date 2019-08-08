Зеленский отправился на Украинско-турецкий бизнес-форум

Новости Украины:Владимир Зеленский находится в Турции с официальным визитом.

Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в Украинско-турецком бизнес-форуме в Стамбуле.

Об этом посол Украины в Турции Андрей Сибига сообщил в микроблоге Twitter.

”В Стамбуле начался Украинско-турецкий бизнес-форум с участием президента Украины Владимира Зеленского”, - сообщил посол.

В Стамбулі розпочався укр-тур бізнес-форум за участю @ZelenskyyUa -досягнутий рівень взаємного товарообігу понад 4млрд.дол.США далеко не відповідає потенціалу-укладення Угоди про вільну торгівлю надасть потужного імпульсу суттєвому зростанню товарообігу pic.twitter.com/nEtQL290o2 — Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) August 8, 2019

Также дипломат добавил, что достигнутый уровень взаимного товарооборота между странами более чем 4 млрд долл. ”далеко не соответствует потенциалу”.

По его убеждению, ”заключение Соглашения о свободной торговле предоставит импульс существенному росту турецко-украинского товарооборота”.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сегодня в рамках второго дня официального визита в Турцию проведет встречу со Вселенским патриархом Варфоломеем.