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В ближайшие 5 лет IT-сфера в Украине будет активно развиваться - Зеленский

В ближайшие 5 лет IT-сфера в Украине будет активно развиваться - Зеленский
12:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Владимир Зеленский высказал мнение, что в ближайшие 5 лет ІТ-сфера станет более развитой чем сейчас.

Украина в ближайшие пять лет будет активно развивать ІТ-сферу.

Об этом Президент Владимир Зеленский заявил на украинско-турецком бизнес-форуме в Стамбуле.

"Для вас не секрет, что Украина - традиционно сильна в ІТ. Поэтому ближайшие пять лет мы много внимания будем уделять развитию качественного телекоммуникационного сектора", - отметил глава государства.

В этом контексте он отметил роль компании lifecell на этом рынке и выразил надежду, что этот мобильный оператор будет готов принять участие в развитии на территории Украины стандартов 5G. "Конечно, это перспектива нескольких лет, но подготовку мы уже начинаем", - сказал Зеленский.

Кроме того, по его словам, власти намерены в рамках большой приватизации продать эффективным инвесторам сотни интересных объектов.

"Создадим нормальные конкурентные правила работы на энергетических рынках и упростим правила ведения бизнеса, убрав ограничения в сферах трудовых отношений и движения капитала. И это не весь список запланированных реформ, которые сделают Украину магнитом для западных инвестиций", - заверил глава государства.

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Он также заявил, что проблемы, которые ныне есть в Украине: контрабанда, коррупция и постсоветские ограничения - вскоре будут решены. "Мы о них знаем и не сидим сложа руки. Все эти проблемы очень скоро уйдут в прошлое, а пока имеете от меня соглашение: вы инвестируете, я защищаю, вместе - растем", - призвал Президент, обращаясь к представителям бизнеса.

Как известно, lifecell - украинский оператор мобильной связи, владельцем 100% акций которого является турецкая международная компания Turkcell.

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Реформы, IT, Владимир Зеленский, lifecell, Офис Президента.
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