Скачать
Четверг, 08.08.2019
Зеленский осенью хочет принять закон о концессиях
Зеленский осенью хочет принять закон о концессиях
Суд РФ назначил дату рассмотрения дел украинских моряков
Суд РФ назначил дату рассмотрения дел украинских моряков
Лунин вошел в топ-60 лучших молодых игроков мира
Лунин вошел в топ-60 лучших молодых игроков мира
Сегодня Принцессе Беатрис – 31: Жизнь внучки Елизаветы II
Сегодня Принцессе Беатрис – 31: Жизнь внучки Елизаветы II

Украина планирует инвестировать в инфраструктуру 20 милиардов долларов

Украина планирует инвестировать в инфраструктуру 20 милиардов долларов
12:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Офис президента

Новости Украины:Президент Украины также отметил, что кроме инвестиций Украина увеличит рост экономики.

В ближайшие пять лет в инфраструктуру Украины будет инвестировано не менее 20 милиардов долларов.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в украинском-турецком бизнес форум в Стамбуле.

"В ближайшие пять лет страна изменится кардинально, наша экономика будет расти по 5-7% в год, и я приглашаю турецкий бизнес расти вместе. За это время мы проинвестирует в нашу инфраструктуру минимум 20 милиардоа долларов, чтобы упорядочить 24 тыс. километров наших дорог , увеличить количество реально работающих аэропортов до 15-и, обеспечить развитие 5 морских портов, чтобы существенно увеличить их мощность, утроить мощность нашего военно-промышленного комплекса ", - подчеркнул глава государства.

Зеленский отправился на Украинско-турецкий бизнес-форум

Он добавил, что осенью Верховная Рада должна принять закон о концессии, что позволит государству безопасно сотрудничать с частными компаниями. 

Как сообщалось ранее, 7-8 августа Президент Украины находится в Турции с визитом. Накануне он встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главы государств обсудили широкий спектр двусторонних отношений.

На сегодня запланирована также встреча Зеленского со Вселенским патриархом Варфоломеем, ознакомление с производством беспилотников.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Турция, Стамбул, Форум, Реджеп Эрдоган, Владимир Зеленский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 8 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Погода готовит сюрпризы: прогнозы синоптиков
03 Запомните эти простые правила: как сделать дом визуально чистым и опрятным
04 ЕС сделал заявление в связи с убийством военных под Павлополем
05 Зеленский в Турции: Мы найдем путь, который заставит Россию уважать международное право
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
МККК направил в ОРДЛО 231 тонну гуманитарной помощи
МККК направил в ОРДЛО 231 тонну гуманитарной помощи
Посольство США в Украине призывает РФ освободить политзаключенных
Посольство США в Украине призывает РФ освободить политзаключенных
Украина планирует инвестировать в инфраструктуру 20 милиардов долларов
Украина планирует инвестировать в инфраструктуру
Исследователи разглядели десятки древних активных галактик
Исследователи разглядели десятки древних активных галактик
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь