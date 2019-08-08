Украина планирует инвестировать в инфраструктуру 20 милиардов долларов

Новости Украины:Президент Украины также отметил, что кроме инвестиций Украина увеличит рост экономики.

В ближайшие пять лет в инфраструктуру Украины будет инвестировано не менее 20 милиардов долларов.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в украинском-турецком бизнес форум в Стамбуле.

"В ближайшие пять лет страна изменится кардинально, наша экономика будет расти по 5-7% в год, и я приглашаю турецкий бизнес расти вместе. За это время мы проинвестирует в нашу инфраструктуру минимум 20 милиардоа долларов, чтобы упорядочить 24 тыс. километров наших дорог , увеличить количество реально работающих аэропортов до 15-и, обеспечить развитие 5 морских портов, чтобы существенно увеличить их мощность, утроить мощность нашего военно-промышленного комплекса ", - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что осенью Верховная Рада должна принять закон о концессии, что позволит государству безопасно сотрудничать с частными компаниями.

Как сообщалось ранее, 7-8 августа Президент Украины находится в Турции с визитом. Накануне он встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главы государств обсудили широкий спектр двусторонних отношений.

На сегодня запланирована также встреча Зеленского со Вселенским патриархом Варфоломеем, ознакомление с производством беспилотников.