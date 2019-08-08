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В Украине ищут кандидата на пост языкового омбудсмена

В Украине ищут кандидата на пост языкового омбудсмена
13:53 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Согласно закону вступившего в силу, в Украине начался поиск кандидата уполномоченного по защите государственного языка.

Офис Омбудсмена Украины объявил конкурс по отбору кандидата на должность Уполномоченного по защите государственного языка.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса, передает УНН.

Объясняется, что согласно Закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" предусмотрено представление Уполномоченным Верховной Рады по правам человека в Кабинет министров Украины на должность Уполномоченного по защите государственного языка.

Среди требований к кандидатам на должность Уполномоченного по защите государственного языка - возраст не моложе 35 лет на день подачи, наличие высшего образования, владение государственным языком и английским языком, опыт правозащитной деятельности или опыт деятельности по защите государственного языка, высокие деловые и моральные качества, соответствующий образовательный и профессиональный уровень.

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Документы принимаются до 24 часов 30 августа включительно. Сам конкурс состоится 4 сентября 2019 в 11:00.

16 июля в Украине вступил в силу Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который, в частности, предусматривает введение должности Уполномоченного по защите государственного языка.

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Верховная Рада, Кабмин, Реформы.
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