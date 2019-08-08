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ЦИК опубликовала отчеты расходов партий на парламентских выборах

ЦИК опубликовала отчеты расходов партий на парламентских выборах
14:21 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:ЦИК обнародовала финансовые отчеты политических партий.

Центральная избирательная комиссия опубликовала финансовые отчеты политических партий с расходами на избирательную кампанию.

Данные обнародованы на сайте комиссии.

Согласно информации в отчетах больше всего на избирательную кампанию потратили в политической партии "Слуга народа" - 114 млн 652 тыс. 872 грн.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь", которая по количеству голосов заняла второе место в списке лидеров парламентских выборов в общегосударственном многомандатном избирательном округе, потратила 60 млн 309 тыс. 381 грн.

В партии "Батькивщина" согласно опубликованным данным на избирательную кампанию потратили 87 млн 214 тыс. 297 грн.

В то же время, партия "Европейская солидарность", которая заняла четвертое место по количеству голосов избирателей, потратила 99 млн 494 тыс. 126 грн, а политсила "Голос", которая замыкает пятерку лидеров, - 105 млн 669 тыс. 560 грн.

Сообщается, что Радикальная партия Олега Ляшко потратила на избирательную кампанию 111 млн 786 тис.327 грн, "Оппозиционный блок" - 90 млн 616 тыс. 918 грн, "Украинская стратегия Гройсмана" - 89 млн 248 тыс.700 грн, Объединение "Самопомич"- 28 млн 708 тыс. 834 грн, "Сила и честь"- 26 млн 952 тыс. 832 грн, "Гражданская позиция" - 25 млн 678 тыс. 349 грн, политическая партия ВО "Свобода" - 24 млн 83 тыс. 252 грн, "Аграрная партия" - 21 млн 67 тыс. 456 грн, "Движение новых сил Михаила Саакашвили" - 6 млн 519 тыс. 635 грн, "партия Шария" - 4 млн 210 тыс. 29 грн.

Согласно финансовым отчетам нулевой отчет подала политическая партия "Сила людей".

Пересчет голосов: ЦИК установила дедлайн окружкому №210

Как известно, 21 июля 2019 года в Украине состоялись внеочередные выборы народных депутатов.

3 августа ЦИК установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе, согласно которым партия "Слуга народа" получила 43,16% голосов (124 мандата), "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13,05% (37 мандатов), Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 8,18% (24 мандата), "Европейская Солидарность" - 8,10% (23 мандата) и "Голос" - 5,82% (17 мандатов).

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ЦИК, Парламентские выборы 2019, Татьяна Слипачук.
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