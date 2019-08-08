СМИ: между Зеленским и Варфоломеем возникло недоразумение

Новости Украины:Владимир Зеленский вернулся в Украину после двухдневного визита в Турцию.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с Вселенским патриархом Варфоломеем I в ходе встречи на Фанаре (Стамбул, Турция) ситуацию на Донбассе и вопрос возвращения Крыма, а также ряд других актуальных тем.

"Говорили обо всем: о ситуации в Украине, об объединении Украины, о войне на Донбассе, о возвращении Крыма – обо всем. Обо всем, что волнует всех. Я рад, что у нас тут очень мощная поддержка не только на политическом уровне", - сказал Зеленский телеканалу "1+1" в четверг в Стамбуле после завершения встречи.

Президент Владимир Зеленский во время своего первого официального визита в Турцию не подписал совместное заявление с Вселенским патриархом Варфоломеем, что было запланировано накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на BBC News Украина.

Издание отмечает, что перед встречей между представителями Константинополя и офисом президента Зеленского возникли недоразумения. Планировалось, что патриарх и Президент Украины подпишут совместное заявление. О планах подписания документа СМИ подтверждали источники как в Киеве, так и в Стамбуле.

Отмечается, что в последний момент стороны не поняли друг друга и, как утверждают собеседники, в команде Президента отказалась подписывать документ, который готовили на Фанаре в сотрудничестве с МИД.

"По словам одного из собеседников, заявление преимущественно должно было касаться экологической тематики, ведь Варфоломей известен своей деятельностью в этой сфере, его даже часто неформально называют "Зеленым патриархом"", - отмечается в сообщении.

Также, собеседники СМИ не смогли объяснить, почему офису Президента не понравилось заявление на экологическую тему, и отмечают, что там не было политических провокационных формулировок.

Но, в результате после встречи Варфоломей с улыбкой и традиционными прощанием с поцелуями провел Зеленского с патриархии к автомобилю.