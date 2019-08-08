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Сайдик разочарован срывом заседания ТКГ 7 августа

Сайдик разочарован срывом заседания ТКГ 7 августа
20:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Мартин Сайдик сожалеет, что рабгруппа ТКГ по безопасности не провела 7 августа внеочередное заседание по инициативе украинской стороны.

Специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Украине Мартин Сайдик выразил сожаление из-за того, что 7 августа не состоялось внеочередное заседание рабочей группы ТКГ по безопасности в формате видеоконференции, как это предлагала украинская сторона.

"Я искренне сожалею о том, что 7 августа 2019 года рабочая группа ТКГ по безопасности не смогла провести внеочередное заседание в форме видеоконференции, как это предложила украинская сторона. Глубоко убежден, что, в духе Минских соглашений, открытые дискуссии между всеми сторонами конфликта необходимы как для обеспечения соблюдения устойчивого режима прекращения огня, так и для мирного политического решения конфликта на востоке Украины", - говорится в заявлении Сайдика, текст которого передан агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

Он призвал все стороны "всецело, полностью и безоговорочно соблюдать свои обязательства по перемирию, согласованному Трехсторонней контактной группой и успешно вступившему в силу 21 июля".

"Этого требует не только память о случившихся жертвах, но и необходимость избежать возможных новых жертв, особенно в преддверии нового учебного года", - отметил Сайдик.

Как сообщалось, 6 августа в результате обстрелов боевиков на Донбассе погибли четыре украинских военных.

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ОБСЕ, Донбасс, Минские соглашения, Мартин Сайдик, ТКГ.
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