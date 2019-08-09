Из партии "Сила и честь" выгнали первого заместителя

Новости Украины:Из партии Игоря Смешко исключили первого заместителя и нескольких членов.

Политсовет партии "Сила и честь" (лидер Игорь Смешко) принял решение о прекращении членства первого заместителя главы этой политической силы Александра Кихтенко, нескольких членов партии и руководителей ряда областных организаций в связи с дискредитирующими действиями, направленными на раскол политсилы.

Как указано в заявлении политсовета партии, за действия, которые дискредитируют политсилу и направлены на ее раскол, прекращено членство в "Силе и чести" первого заместителя главы партии Кихтенко, членов политсовета Михаила Нечипорука и Юрия Черкасова, члена контрольно-ревизионной комиссии партии Юрия Ляховского. Также лишены членства в партии председатели правления Днепропетровской областной организации "Силы и чести" Владимир Фастов, Херсонской облорганизации – Александр Витковский, Черниговской облорганизации – Валерий Безкровный и Харьковской облорганизации – Геннадий Крутов.

В заявлении отмечается, что манипулятивная и ложная информация, озвученная этими представителями партии и подана в СМИ, накануне голосования на парламентских выборах причинили партии "Сила и честь" существенный вред. В партии считают, что целью этого была попытка психологического давления на нынешнее руководство политсилы и попытка рейдерских захватов контроля над ней, в связи с возможностью получения партией государственного финансирования по результатам выборов 2019 года.

Детальный анализ работы избирательных штабов и партийных организаций с определением реального вклада каждого ее руководителя, членов партии и активистов-волонтеров во время последних избирательных кампаний завершается и будет представлен на очередном съезде партии в сентябре, сообщили в партии "Сила и честь".

По итогам парламентских выборов за партию "Сила и честь" в многомандатном избирательном округе проголосовали 3,82% избирателей (558652 человек).