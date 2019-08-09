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Пятница, 09.08.2019
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Разумков: Говорить о "расколе" партии некорректно

Разумков: Говорить о "расколе" партии некорректно
01:16 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Украины:Дмитрий Разумков отрицает "раскол" в партии "Слуга народа".

В будущей фракции "Слуги народа" пока линии раскола нет. Об этом заявил глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков в интервью BBC News Украина, передает УНН.

"Я ничего плохого в дискуссии не вижу. Надо обсуждать, а затем, приняв решение, идти с ним к обществу и в Верховную Раду. Несмотря на то, что говорят о "расколе" - это некорректно. Ведь партийная дискуссия была раньше и она есть сейчас ... (раскола нет - ред.)", - сказал Разумков.

По его словам, много спорили, что у него есть раскол с представителем президента в парламенте, 2-м номером в списке "Слуги народа" Русланом Стефанчуком. Но он отмечает, что публичные дискуссии это нормально.

"... у меня очень хорошие отношения с Русланом Алексеевичем. Дискуссии не вредят партии, не вредят обществу или государству", - рассказал Разумков.

Он отметил, что они могут проводить дискуссии в офисе и даже на эфирах - это другой подход к публичной политике.

Напомним, в партии "Слуга народа" определились с кандидатами на должность главы Верховной Рады и главы фракции в парламенте.

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Все по теме:

Партия, Фракция, Владимир Зеленский, "Слуга народа", Дмитрий Разумков.
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