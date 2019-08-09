Савченко удивила необычной фотосессией на море

Новости Украины:Экс-нардеп Надежда Савченко произвела настоящий фурор в сети новой фотосессией.

Бывший нардеп Верховной Рады Надежда Савченко удивила сеть необычной фотосессией на берегу моря.

Снимки она разместила на своей странице в Facebook. На них экс-депутат позирует в изумрудном платье с глубоким разрезом до бедра. В кадре Савченко ходит босиком по песку у воды. "Балтийское море летом напоминает Черное море зимой", - подписала она снимки.

Судя по комментариям, пользователи удивлены "перевоплощением" Савченко: "Эротичная фотосессия", "Удивила, Надежда! Фотографии зачетные!".

Напомним, за скандального народного депутата Верховной Рады VIII созыва Надежду Савченко в одномандатном округе №51 (Донецкая область) проголосовали всего восемь человек.