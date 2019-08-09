Сытник: Надеюсь, Антикоррупционный суд заработает 5 сентября

Новости Украины:Сытник надеется, что Антикоррупционный суд заработает 5 сентября.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник надеется, что Антикоррупционный суд заработает 5 сентября.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Укринформе.

“Я очень надеюсь, что это действительно будет 5 сентября. За время, которое у нас было, наработали достаточно большой багаж дел, которые сейчас ожидают решения суда”, - сказал он.

Сытник уточнил, что это касается, в частности, дела об административном суде Киева.

"Это дело показало, каким образом осуществляется правосудие в отдельных судах. И какова причина того, почему дела, которые мы расследуем быстро, останавливаются в судах. Я надеюсь, что то, что мы слышали в Админсуде Киева, мы не услышим в Антикоррупционном суде, который заработает 5 сентября", - добавил он.