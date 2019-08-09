Тейлор: Есть две возможности для встречи Трампа и Зеленского

Новости Украины:Прорабатывается возможность встречи Трампа и Зеленского в Варшаве и Нью-Йорке.

Прорабатывается возможность встречи президента США и Украины - Дональда Трампа и Владимира Зеленского - в Варшаве и Нью-Йорке, сообщил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

"Есть две возможности, о которых мы знаем, когда оба президента будут в одном месте в одно время. Оба президента ожидают увидеть друг друга в обоих местах - в Польше и Нью-Йорке. Надеемся, будут другие возможности, но они пока не определены", - сказал он журналистам в пятницу в Киеве.

При этом он подтвердил, что готовится ещё официальный визит Зеленского в США, помимо возможной встречи президентов в Польше и на полях Генассамблеи ООН.

Дипломат не уточнил конкретные даты.

"План есть, но в повестку дня (визит) пока не внесен. У обоих президентов очень загруженный график", - добавил он.

При этом Тейлор опроверг информацию, что визит отложили, поскольку "согласованной даты никогда не было".

"Это произойдет, но пока до конца не понятно - когда", - сказал посол.