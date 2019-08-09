Сытник надеется на скорый допрос Кличко

Новости Украины:Во время пресс-конференции Артем Сытник заявил, что надеется на допрос Виталия Кличко в ближайшие время.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник надеется, что в ближайшее время будет проведен допрос мэра Киева Виталия Кличко о возможном предложении 20 млн долларов в качестве взятки председателю Офиса Президента Андрей Богдану. Об этом он заявил во время пресс конференции, сообщает УНН.

“... допроса (Виталия Кличко — ред.) еще не было. Надеюсь в ближайшее время мы его проведем”, — сказал Сытник.

По его словам, дело было зарегистрировано потому что поступило письменное заявление от мэра Киева. Которое и было поводом для начала расследования, которое начинается с допроса заявителя.

Напомним, после того, как мэр Киева Виталий Кличко потребовал от НАБУ проверить обвинения Богдана, Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство по факту возможного предложения 20 млн долларов в качестве взятки председателю Офиса Президента Андрей Богдану.