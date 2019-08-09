Холодницкий не собирается уходить в отставку

Новости Украины:Руководитель САП во время пресс-конференции заявил, что готов обсуждать любое дело из так называемого "реестра слитых дел САП".

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявляет о готовности к обсуждению каждого дела с так называемого "реестра слитых дел САП", созданного Центром противодействия коррупции.

Об этом руководитель САП сказал на пресс-конференции.

"В Центре противодействия коррупции особое отношение к САП и ко мне лично. Я неоднократно говорил и повторяю еще раз: мы готовы каждое из этих дел публично обсуждать с юристами, а не с активистами. Если юрист - активист, то также, пожалуйста. По каждому делу прокуроры имеют свою обоснованную позицию, по каждому из них. Есть вопросы юридического характера - пожалуйста. И уходить в отставку из-за того, что этого хочет господин Шабунин или какой-то активист - считаю нецелесообразным", - заявил Холодницкий.

Он выразил убеждение, что "каждое дело, которое они (ЦПК) считают, что оно слито, - каждое дело готово к обсуждению; вопрос, есть ли желание у той стороны его обсуждать".

"Я видел реестр. Они показывают то, что они видят со своей стороны, не зная материалов уголовного производства. Прокуроры, каждый из моих прокуроров, знает каждое дело лучше всех. И мы готовы обсуждать каждое из этих производств. Такая попытка была, кстати, в ноябре, но почему-то дальше она не продвинулась после первых двух заседаний. И я еще раз подчеркиваю: мы до сих пор открыты к обсуждению каждого из этих дел", - добавил он.

Холодницкий подчеркнул, что "согласовывать подозрения там, где нет доказательств, - это не значит, что дело слито".

Как сообщалось, в ноябре ЦПК презентовал сайт "Реестр слитых дел", на котором опубликовал ряд уголовных дел САП, которые, как считают активисты, были неправомерно закрыты.

В ЦПК убеждены, что создание такого реестра поможет привлечь внимание общества к неправомерно закрытым уголовным производствам, а также обезопасит от закрытия другие дела. В общем активисты привели 13 дел в отношении топ-коррупционеров, по которым, по их мнению, действия прокуроров САП помешали следствию.