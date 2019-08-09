Лидером по расходам на выборах оказалась партия "Слуга народа"

Новости Украины:Подсчитано, сколько стоил один нардеп-списочник во время выборов в Верховную раду Украины.

Политические партии, которые принимали участие во внеочередных выборах в парламент, опубликовали финансовые отчеты. Лидером по расходам оказалась партия "Слуга народа", но если посчитать затраты на количество нардепов, которых партии провели в ВР, то самые дорогие парламентарии - в партии "Голос", пишет УНН.

Партия "Голос" потратила на выборах, согласно отчету, 105 млн 659 тысяч 560 грн, а провела в парламент по списку партии 17 нардепов, таким образом "стоимость" одного избранника составляет 6,215 млн грн.

На втором месте "Европейская Солидарность", которая потратила 99 млн 494 тысячи 126 грн, а провела в парламент 23 нардепа, а значит, затраты на одного составляли 4,325 млн грн.

На третьем месте - "Батькивщина". Партия потратила 87 млн 214 тыс. 297 грн, а провела в ВР 24 нардепа-списочника. А значит, расходы на одного нардепа составляют 3,633 млн грн.

Четвертыми по затратности на одного нардепа идет "Оппозиционная платформа - За життя". Согласно отчету, их расходы составили 60 млн 309 тысяч 381 гривну. По списку партии в парламент прошло 37 избранников, что означает: один нардеп "стоит" 1,629 млн грн.

Пятой в этом рейтинге разместилась партия "Слуга народа", которая в целом потратила больше всех - 114 млн 652 тысячи 872 гривны. Но по списку партии в парламент прошло рекордное количество нардепов - 124. Следовательно, затраты на одного Зе-депутата составляют 924,6 тысячи гривен.