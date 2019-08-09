Подготовительная депутатская группа назначила дату первого заседания Рады IX созыва

Новости Украины:Первое заседание Рады IX созыва пройдет 29 августа.

Подготовительная депутатская группа по подготовке первого заседания Верховной Рады IX созыва приняла решение о проведении такого заседания 29 августа.

"Наша политическая сила предлагает провести первое заседание Верховной Рады 9-го созыва 29 августа", - заявил возглавляющий эту группу избранный народным депутатом от партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков на заседании в пятницу.

Он поставил это предложение на голосование, и большинство членов группы поддержало его.

Также подготовительная группа для более эффективной работы создала две подгруппы.

Одна подгруппа, по словам будущего народного депутата от партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова, будет заниматься организационными вопросами, а вторая – подготовкой первого пленарного заседания и вопросами распределения функций будущих парламентских комитетов.

По его словам, мажоритарщики и "Голос" будут представлены в каждой подгруппе.

Разумков также отметил, что решения подготовительной группы будут приниматься на общих сборах.