"Слуга народа" предлагает сократить количество комитетов Рады

Новости Украины:Партия "Слуга народа" предлагает уменьшить количество комитетов до 22 в новой Верховной Раде.

Партия "Слуга народа" предлагает Подготовительной депутатской группе принять решение об уменьшении количества комитетов до 22 в новой Верховной Раде.

Об этом заявил лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков сегодня на заседании группы.

"Сегодня у нас 27 комитетов плюс комиссия по приватизации. Мы предлагаем уменьшить количество комитетов до 22", - сказал он.

По словам Разумкова, другие партии могут ознакомиться с данной позицией.

"Мы будем ждать от вас предложений, замечаний, которые предлагается обсудить на следующем заседании", - отметил Разумков.

Партии должны проработать это предложение до 16 часов 12 августа.