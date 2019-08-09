"ЕС" хочет договориться с двумя партиями о совместном представительстве в руководстве ВР

Новости Украины:"Евросолидарность" призывает "Батькивщину" и "Голос" договориться о представительстве в президиуме Рады и руководстве комитетов.

В партии "Европейская солидарность" призывают будущие фракции Верховной Рады, кроме "Слуги народа" и "Оппозиционной платформы - За жизнь", договориться о представительстве в президиуме парламента IX созыва и в руководстве комитетов.

Заявила избранная в Верховную Раду IX созыва, первый вице-спикер парламента VIII созыва Ирина Геращенко в пятницу в Киеве на первом заседании подготовительной депутатской группы по организации первого заседания Рады.

"Мы обращаемся к политическим силам, которые не входят в правящую партию, с предложением согласовать наши позиции и совместно обсудить и скоординировать действия относительно пропорционального представительства в руководстве Верховной Рады Украины и комитетов", - сказала Геращенко.

При этом она подчеркнула, что "Европейская солидарность" не считает возможным координировать усилия с партией "Оппозиционная платформа - За жизнь".