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Пятница, 09.08.2019
Подготовительная депутатская группа назначила дату первого заседания Рады IX созыва
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"ЕС" хочет договориться с двумя партиями о совместном представительстве в руководстве ВР

"ЕС" хочет договориться с двумя партиями о совместном представительстве в руководстве ВР
16:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:"Евросолидарность" призывает "Батькивщину" и "Голос" договориться о представительстве в президиуме Рады и руководстве комитетов.

В партии "Европейская солидарность" призывают будущие фракции Верховной Рады, кроме "Слуги народа" и "Оппозиционной платформы - За жизнь", договориться о представительстве в президиуме парламента IX созыва и в руководстве комитетов.

Заявила избранная в Верховную Раду IX созыва, первый вице-спикер парламента VIII созыва Ирина Геращенко в пятницу в Киеве на первом заседании подготовительной депутатской группы по организации первого заседания Рады.

"Мы обращаемся к политическим силам, которые не входят в правящую партию, с предложением согласовать наши позиции и совместно обсудить и скоординировать действия относительно пропорционального представительства в руководстве Верховной Рады Украины и комитетов", - сказала Геращенко. 

Подготовительная депутатская группа назначила дату первого заседания Рады IX созыва

При этом она подчеркнула, что "Европейская солидарность" не считает возможным координировать усилия с партией "Оппозиционная платформа - За жизнь".

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Все по теме:

Верховная Рада, Батькивщина, Ирина Геращенко, Голос, Европейская солидарность.
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