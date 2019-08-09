Разумков: Глубокие дискуссии с коллегами "о коалициях" пока не ведутся

Новости Украины:В "Слуге народа" считают, что распределение руководящих должностей в комитетах ВР должно происходить по квотному принципу.

В партии "Слуга народа" еще не вели дискуссий о коалиции.

Об этом на брифинге после заседания Подготовительной депутатской группы сообщил лидер "Слуги народа" Дмитрий Разумков.

На вопрос, какое количество депутатов ожидается в коалиции, какие это могут быть политические силы и когда планируется подписание коалиционного соглашения, Разумков ответил: "Я думаю, что как минимум в коалиции будет 254 народных депутата".

Он добавил, что пока не ведутся "глубокие дискуссии с коллегами "о коалициях", но мы уверены, что почти все или все депутаты... должны работать на благо этого государства".

Также в партии считают, что распределение руководящих должностей в комитетах Верховной Рады должно происходить по квотному принципу.

По словам Разумкова, "если мы говорим о позиции политической партии "Слуга народа", то наша позиция следующая: мы действительно считаем, что распределение должно быть по квотному принципу. Поскольку наших коллег в Верховной Раде, по нашим подсчетам, 60%, то будем в качестве предложения декларировать, что от нашей политической силы будет или председатель, или первый заместитель, или секретарь (комитета - Ред.), потому что иное не предусмотрено законом, не может от одной политической силы занимать одновременно все позиции представитель нашей политической силы".

Кроме того, сказал Разумков, в "Слуге народа" будут предлагать на должности заместителей комитетов своих коллег.

"Это по квотному принципу, но с сохранением пропорционального принципа", - пояснил он.