Потураев о интервью российским СМИ: нужно общаться, чтобы рассказать правду

Новости Украины:По словам Никиты Потураева, общаться нужно с теми российскими изданиями, где можно продвинуть не искаженную украинскую точку зрения.

Советник команды президента Украины Никита Потураев заявил, что в России есть издания, которые не искажают информацию и с которыми нужно общаться, чтобы рассказать правду о происходящем в Украине.

Об этом он сказал в интервью "Детектор Медиа".

Так, на вопрос, не считает ли он, что интервью, которое лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков дал российскому "Коммерсанту", вредит имиджу политсилы, Потураев ответил, что так не считает.

"Нет, не считаю. Я сам общался с Владимиром Соловьевым (журналист "Коммерсанта" – ред.), он родился в Одессе, вырос в Кишиневе, только потом переехал работать в Москву. Мы должны общаться с теми изданиями, где можно продвинуть не искаженную украинскую точку зрения. И правду о том, что происходит в Украине", – заявил новоизбранный депутат.

Относительно того, дал ли, по его мнению, глава "Слуги народа" интервью Скабеевой, Потураев отметил, что об этом надо спросить у самого Разумкова. При этом он добавил, что сам отказывается от подобного интервью. По словам Потураева, в России почти не осталось медиа, которые можно считать профессиональными.