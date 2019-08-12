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Зеленский уволил семерых глав РГА на Донетчине

Зеленский уволил семерых глав РГА на Донетчине
18:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский уволил семерых глав райадминистраций Донецкой области.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжения об освобождении от занимаемых должностей глав семерых районных государственных администраций Донецкой области: Бойковской, Добропольской, Константиновской, Никольской, Покровской, Славянской и Ясиноватской.

Соответствующие распоряжения №№244/2019-рп – 250/2019-рп от 12 августа опубликованы на официальном сайте главы государства. Все семь глав райадминистраций уволены с обоснованием "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины".

Уволены с занимаемых должностей главы:

  • Бойковской райадминистрации Александр Романюк (распоряжение №244/2019-рп),
  • Добропольской райадминистрации Дмитрий Кирносов (распоряжение №245/2019-рп),
  • Константиновской райадминистрации Наталия Винниченко (распоряжение №246/2019-рп),
  • Никольской райадминистрации Олег Решетняк (распоряжение №247/2019-рп),
  • Покровской райадминистрации Анатолий Шишко (распоряжение №248/2019-рп),
  • Славянской райадминистрации Евгений Данилюк (распоряжение №249/2019-рп),
  • Ясиноватской райадминистрации Николай Коваленко (распоряжение №250/2019-рп).

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В состав Донецкой области входит 19 районов (из них 14 находятся на подконтрольной украинскому правительству территории) и 28 городов областного подчинения (из них 15 - на подконтрольной территории). На линию разграничения с неподконтрольной территорией выходят Бахмутский, Константиновский, Ясиноватский, Марьинский и Волновахский районы.

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Все по теме:

Донецкая область, Владимир Зеленский, Славянская РГА, Константиновская РГА, Бойковская РГА, Добропольская РГА, Никольская РГА, Покровская РГА, Ясиноватская РГА.
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