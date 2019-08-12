Зеленский уволил семерых глав РГА на Донетчине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжения об освобождении от занимаемых должностей глав семерых районных государственных администраций Донецкой области: Бойковской, Добропольской, Константиновской, Никольской, Покровской, Славянской и Ясиноватской.
Соответствующие распоряжения №№244/2019-рп – 250/2019-рп от 12 августа опубликованы на официальном сайте главы государства. Все семь глав райадминистраций уволены с обоснованием "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины".
Уволены с занимаемых должностей главы:
В состав Донецкой области входит 19 районов (из них 14 находятся на подконтрольной украинскому правительству территории) и 28 городов областного подчинения (из них 15 - на подконтрольной территории). На линию разграничения с неподконтрольной территорией выходят Бахмутский, Константиновский, Ясиноватский, Марьинский и Волновахский районы.