Зеленский уволил семерых глав РГА на Донетчине

Новости Украины:Зеленский уволил семерых глав райадминистраций Донецкой области.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжения об освобождении от занимаемых должностей глав семерых районных государственных администраций Донецкой области: Бойковской, Добропольской, Константиновской, Никольской, Покровской, Славянской и Ясиноватской.

Соответствующие распоряжения №№244/2019-рп – 250/2019-рп от 12 августа опубликованы на официальном сайте главы государства. Все семь глав райадминистраций уволены с обоснованием "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины".

Уволены с занимаемых должностей главы:

Бойковской райадминистрации Александр Романюк (распоряжение №244/2019-рп),

Добропольской райадминистрации Дмитрий Кирносов (распоряжение №245/2019-рп),

Константиновской райадминистрации Наталия Винниченко (распоряжение №246/2019-рп),

Никольской райадминистрации Олег Решетняк (распоряжение №247/2019-рп),

Покровской райадминистрации Анатолий Шишко (распоряжение №248/2019-рп),

Славянской райадминистрации Евгений Данилюк (распоряжение №249/2019-рп),

Ясиноватской райадминистрации Николай Коваленко (распоряжение №250/2019-рп).

В состав Донецкой области входит 19 районов (из них 14 находятся на подконтрольной украинскому правительству территории) и 28 городов областного подчинения (из них 15 - на подконтрольной территории). На линию разграничения с неподконтрольной территорией выходят Бахмутский, Константиновский, Ясиноватский, Марьинский и Волновахский районы.