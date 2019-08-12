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Понедельник, 12.08.2019
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Одиннадцать глав РГА Львовской области уволены приказом Зеленского

Одиннадцать глав РГА Львовской области уволены приказом Зеленского
19:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский уволил 11 глав райадминистраций Львовской области.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжения об освобождении от занимаемых должностей глав одиннадцати районных государственных администраций Львовской области: Бродовской, Буской, Жидачевской, Золочевской, Николаевской, Перемышлянской, Радеховской, Сколевской, Сокальской, Старосамборской и Яворовской.

Соответствующие распоряжения №№251/2019-рп – 261/2019-рп от 12 августа опубликованы на официальном сайте главы государства. Все 11 глав райадминистраций уволены с обоснованием "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины".

Уволены с занимаемых должностей главы:

  • Бродовской райадминистрации Игорь Крыськив (распоряжение №251/2019-рп),
  • Буской райадминистрации Петр Мороз (распоряжение №252/2019-рп),
  • Жидачевской райадминистрации Василий Татарин (распоряжение №253/2019-рп),
  • Золочевской райадминистрации Владимир Недзельский (распоряжение №254/2019-рп),
  • Николаевской райадминистрации Андрей Коса (распоряжение №255/2019-рп),
  • Перемышлянской райадминистрации Владимир Танчин (распоряжение №256/2019-рп),
  • Радеховской райадминистрации Сергей Ивах (распоряжение №257/2019-рп),
  • Сколевской райадминистрации Богдан Янко (распоряжение №258/2019-рп),
  • Сокальской райадминистрации Андрей Дяченко (распоряжение №259/2019-рп),
  • Старосамборской райадминистрации Иван Грысь (распоряжение №260/2019-рп),
  • Яворовской райадминистрации Игорь Самардак (распоряжение №261/2019-рп).

Зеленский уволил семерых глав РГА на Донетчине

В состав Львовской области входит 20 районов и 9 городов областного подчинения.

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Все по теме:

Львовская область, Владимир Зеленский, Сокальская РГА, Бродовская РГА, Буская РГА, Жидачевская РГА, Золочевская РГА, Николаевская РГА, Перемышлянская РГА, Радеховская РГА, Сколевская РГА, Старосамборская РГА, Яворовская РГА.
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