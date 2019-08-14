Порошенко требует от Зеленского подписать закон о поддержке организации "Пласт"

Новости Украины:19 июня закон был направлен на подпись президенту.

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко и его политическая сила настаивают на подписании главой государства Владимиром Зеленским закона о государственном признании и поддержке национальной скаутской организации Украины "Пласт", принятого парламентом в конце мая.

"Глубоко понимая значение пластунского движения для Украины, я и "Европейская солидарность" требуем от президента Зеленского подписать закон о государственном признании и поддержке "Пласта", - написал Порошенко на своей странице в Фейсбуке во вторник.

Он отметил, что "Пласт" объединил тысячи молодых украинцев и играет важную роль в воспитании патриотов. "Пластуны Марк Паславский, Виктор Гурняк, Евгений Подолянчук, Николай Гордейчук, Андрей Билык отдали свою жизнь, защищая Украину от российских агрессоров", - напомнил Порошенко.

Как сообщалось, 30 мая Верховная Рада проголосовала за основу и в целом проект закона о государственном признании и поддержке "Пласта" - национальной скаутской организации Украины.

Закон, в частности, регулирует порядок государственной поддержки "Пласта"; чтит сотни пластунов, погибших в борьбе за обретение независимости Украины в XX веке и во время агрессии Российской Федерации на востоке Украины, начиная с 2014 года. Законом вносятся изменения в законы "О культуре" и "О внешкольном образовании" с целью определения формата государственной поддержки "Пласта".