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Данилюк признает, что перемирие на Донбассе не действует в полной мере

Данилюк признает, что перемирие на Донбассе не действует в полной мере
23:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Секретарь СНБО надеется, что интенсивность обстрелов на Донбассе будет меньше.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк констатирует, что перемирие на Донбассе не действует в полной мере из-за обстрелов со стороны боевиков, но есть надежда, что интенсивность обстрелов будет меньше.

"Я говорил, что перемирие было достигнуто, вы знаете, это было "хлебное перемирие", 22 июля. Тогда была достигнута договоренность об этом, и даже до конца июля у нас было резкое падение обстрелов - до 15 обстрелов оккупационных войск. Это значительно меньше, чем происходило раньше. И далее также, в начале августа, было заметное уменьшение количества обстрелов. Но был определенный период, когда действительно не было обстрелов, и это фиксировалось и подтверждалось, в том числе нашими военными", - сказал секретарь СНБО в эфире "Радио НВ", сообщается на сайте издания "Новое время".

По словам Данилюка, это перемирие важно для отвода войск в Станице Луганской и начала восстановления моста и разминирования. Он добавил, что "когда гибнут наши солдаты, то говорить, что сейчас устойчивое перемирие, конечно, нельзя".

На уточняющий вопрос, можно ли констатировать, что перемирие уже не действует, секретарь СНБО сказал: "Обстрелы продолжаются. Перемирие - это когда нет обстрелов, когда не погибают наши солдаты. К сожалению, этого сейчас не происходит. Но все же есть надежда, что интенсивность этих обстрелов будет меньше".

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По его словам, эти надежды связаны с вниманием мирового сообщества к тому, "действительно ли сторона агрессора придерживается своих обязательств", и этот вопрос, отметил секретарь СНБО, постоянно поднимается на международном уровне.

Кроме того, Данилюк прокомментировал увольнение представителя Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Романа Безсмертного: "Есть позиция Офиса (президента), я только могу ее подтвердить. Действительно, команда формировалась президентом Кучмой, он предлагал людей, и сейчас в сотрудничестве с ним и принимаются решения по изменению команды. В конце концов, Трехсторонняя группа должна эффективно работать, и сейчас делегирована функция по формированию группы президенту Кучме Леониду Даниловичу".

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Донбасс, СНБО, Александр Данилюк, ОРДЛО, ООС.
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