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Климпуш-Цинцадзе выступила против сокращения должности вице-премьера по евроинтеграции

Климпуш-Цинцадзе выступила против сокращения должности вице-премьера по евроинтеграции
16:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Климпуш-Цинцадзе предлагает расширить функции вицепремьера по евроинтеграции.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе отмечает необходимость сохранения этой должности в новом правительстве и расширении полномочий для продолжения активного движения к ЕС и НАТО.

Об этом Климпуш-Цинцадзе написала в Facebook.

"Поскольку в публичном пространстве продолжает "жить" мысль об отмене должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, считаю нужным еще раз подчеркнуть недопустимость подобного шага. Конечно, если курс на ЕС и НАТО не был для победителя парламентских выборов лишь предвыборной технологией", - отметила вице-премьер.

По ее убеждению, передача полномочий вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции премьер-министру затормозит весь процесс, поскольку глава правительства физически не сможет уделять вопросам европейской и евроатлантической интеграции должное внимание. Не менее вредным будет решение передать эти полномочия одному из министров – слишком широким и многоаспектным является наш диалог с ЕС и НАТО, слишком амбициозными является задача изменений в различных секторах, отметила Климпуш-Цинцадзе.

"Еще есть и внешнеполитический фактор. Именно вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции будет обеспечивать постоянный диалог с ЕС и НАТО на очень практическом уровне... Поэтому необходимо не ликвидировать должность, а расширять ее полномочия. В частности, вице-премьер должен иметь право вето при рассмотрении правительством проектов нормативно-правовых актов, которые противоречат Соглашению об ассоциации и могут помешать нашему вступлению в НАТО", - считает она.

Кроме того, по ее мнению, Правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции должен получить право законодательной инициативы, то есть самостоятельно подавать на рассмотрение правительства проекты законов и актов.

"Нам нужна сильная организация с мощными специалистами, как было у стран-кандидатов в члены ЕС", - акцентировала вице-премьер.

В этом контексте она призвала представителей гражданского общества, чиновников и новоизбранных депутатов укрепить институциональный механизм интеграции Украины с ЕС и НАТО и заявила о готовности активно участвовать в этом процессе в новом парламенте.

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"И еще раз подчеркиваю: если мы действительно, не словами, а делами, хотим двигаться к ЕС и НАТО, то нам надо вместе думать над тем, как усиливать этот процесс, а не ослаблять. Популистские разговоры о сокращении должностей здесь недопустимы. На нас смотрят не только избиратели, но и международные партнеры, которые очень четко понимают, о чем идет речь", - резюмировала Климпуш-Цинцадзе.

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ЕС, НАТО, Евроинтеграция, Иванна Климпуш-Цинцадзе.
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