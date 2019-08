Новый британский министр по делам Европы упомянул Украину в своем видео

В своем вступительном видео новоназначенный министр по делам Европы Кристофер Пинчер подчеркнул, что Украина остается в приоритетах работы МИД Великобритании.

Об этом сообщает пресс-служба британского посольства в Украине.

"Мы продолжим поддерживать наших украинских друзей, которые противодействуют российской агрессии", - сказал он.

As Minister for Europe and the Americas at the ⁦@foreignoffice⁩ , I’m looking forward to continuing to work with our international friends on many important global issues. pic.twitter.com/DnNabSgl89

