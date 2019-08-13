Шульман, экс-партнер Коломойского, объявлен в розыск

Новости Украины:Вадима Шульмана обвиняют в отмывании денег.

Украинский предприниматель Вадим Шульман, который ранее был деловым партнером Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова по горно-металлургическому бизнесу, объявлен в розыск. Соответствующие данные опубликованы в базе Министерства внутренних дел.

В базе МВД говорится, что бизнесмен обвиняется по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса (отмывание денег и другого имущества, полученных преступных путем). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 15 лет и конфискацию имущества обвиняемого.

Также сообщается, что мера пресечения в отношении Шульмана не применялась.

Напомним, что в 2017 году Шульман подал иск в лондонский суд на Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова с требованием возместить $500 млн, которые, по словам предпринимателя, они украли в 2000 году. Также претензии Шульмана состояли в том, что в период с 2000 по 2007 годы он не получал прибыли от своей доли в общем бизнесе. Кроме того, как говорилось в его заявлениях, Коломойский и Боголюбов присвоили $30 млн, которые Шульман доверил им для инвестирования в американский завод.

Окончательное решения по данному спору было вынесено 2 февраля 2018 года в пользу Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.