Скачать
Вторник, 13.08.2019
В ОПУ дали разъяснения касаемо увольнения Безсмертного из ТКГ
В ОПУ дали разъяснения касаемо увольнения Безсмертного из ТКГ
"Евросолидарность" сделала предложение партиям "Голос" и "Батькивщина"
"Евросолидарность" сделала предложение партиям "Голос" и "Батькивщина"
Назван лучший боксер всех времен по версии BoxRec
Назван лучший боксер всех времен по версии BoxRec
Алекса Родригеса ограбили во время ужина в ресторане
Алекса Родригеса ограбили во время ужина в ресторане

Шульман, экс-партнер Коломойского, объявлен в розыск

Шульман, экс-партнер Коломойского, объявлен в розыск
18:17 Сегодня Телеграф UBR Фото: Твитер

Новости Украины:Вадима Шульмана обвиняют в отмывании денег.

Украинский предприниматель Вадим Шульман, который ранее был деловым партнером Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова по горно-металлургическому бизнесу, объявлен в розыск. Соответствующие данные опубликованы в базе Министерства внутренних дел.

В базе МВД говорится, что бизнесмен обвиняется по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса (отмывание денег и другого имущества, полученных преступных путем). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 15 лет и конфискацию имущества обвиняемого.

Также сообщается, что мера пресечения в отношении Шульмана не применялась.

Суд Лондона рассмотрит три дела против украинских олигархов

Напомним, что в 2017 году Шульман подал иск в лондонский суд на Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова с требованием возместить $500 млн, которые, по словам предпринимателя, они украли в 2000 году. Также претензии Шульмана состояли в том, что в период с 2000 по 2007 годы он не получал прибыли от своей доли в общем бизнесе. Кроме того, как говорилось в его заявлениях, Коломойский и Боголюбов присвоили $30 млн, которые Шульман доверил им для инвестирования в американский завод.

Окончательное решения по данному спору было вынесено 2 февраля 2018 года в пользу Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, Вадим Шульман.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Представитель Зеленского: Украина не перекрыла русло реки Днепр
02 Оригинальные СМС поздравления с Днем рождения на 13 августа
03 Главные события 12 августа: Зеленский в Житомире, Порошенко в ГБР и декларации Смолия
04 Гороскоп на сегодня, 13 августа 2019: все знаки Зодиака
05 Медовый спас 2019: приметы и запреты праздника
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина снизила транзит нефти в Европу
Украина снизила транзит нефти в Европу
Безсмертный отреагировал на свое увольнение из ТКГ
Безсмертный отреагировал на свое увольнение из ТКГ
Юнкер &quot;завязывает&quot; с участием в политике ЕС
Юнкер "завязывает" с участием в политике ЕС
Какая стоимость продуктов по состоянию на 13 августа
Какая стоимость продуктов по состоянию на 13 августа
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь