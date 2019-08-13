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Климпуш-Цинцадзе об увольнении Кличко: "ЕС" в Кабмине будет голосовать против

Климпуш-Цинцадзе об увольнении Кличко: "ЕС" в Кабмине будет голосовать против
21:57 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: kievcity.gov.ua

Новости Украины:Представители Евросолидарности в Кабмине будут голосовать против увольнения Кличко.

Представители политической партии "Европейская солидарность", которые работают в действующем составе правительства, будут голосовать против увольнения Виталия Кличко с должности председателя КГГА.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, кандидат в народные депутаты от партии "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе на брифинге во вторник.

"С моей точки зрения, эта инициатива Президента нарушает Конституцию Украины, собственно, разъяснение, решение Конституционного суда, которое было принято в 2003 году (толкование 118 статьи Основного закона о том, что Президент обязан назначать на должность главы КГГА именно избранного киевлянами мэра - ред.). Я не собираюсь принимать решения, которые будут противоречить решению Конституционного суда. Поэтому я буду голосовать против", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Такой позиции придерживается и министр по делам ветеранов, кандидат в народные депутаты от партии "ЕС" Ирина Фриз.

"Пока еще собирается кворум и еще точно не известно, будет ли завтра Кабмин. Если он будет и если этот вопрос будет стоять в повестке дня, то я уверена: все представители "Европейской солидарности" будут голосовать против", - отметила она.

Со своей стороны первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко подчеркнула, что "ЕС" и в дальнейшем будет "очень жестко защищать децентрализацию и право самих граждан избирать местную и региональную власть".

"Местные выборы будут через год - и киевляне стопроцентно сами выберут свою власть", - сказала политик.

Климпуш-Цинцадзе выступила против сокращения должности вице-премьера по евроинтеграции

Как сообщалось ранее, 24 июля Кабинет министров получил письмо от Офиса Президента с просьбой направить представление на увольнение Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации.

30 июля глава Офиса Президента Андрей Богдан заявил, что Кличко потерял контроль над Киевом. При этом он утверждал: Кличко сам подтвердил ему, что не контролирует Киевсовет.

Также, по словам Богдана, на встречах с Кличко он просил его "отказаться от института "смотрящих", отойти от этих коррупционных схем и стать действительно народным мэром".

Кроме того, Богдан заявил, что ему предлагали 20 млн долларов взятки за то, чтобы Кличко остался председателем КГГА.

В свою очередь Кличко обратился к НАБУ, которое открыло уголовное производство о возможном предложении взятки руководителю Офиса Президента Богдану.

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Все по теме:

Виталий Кличко, Кабмин, КГГА, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Европейская солидарность.
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