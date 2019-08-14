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Британия в ООН заявила об ущемлении прав украинцев в Крыму

Британия в ООН заявила об ущемлении прав украинцев в Крыму
08:42 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Постоянный представитель Великобритании в Совете Безопасности ООН Карен Пирс на заседании Совбеза заявила, что жители оккупированного Россией Крыма с украинским гражданством лишены доступа к базовым услугам.

Об этом сообщается на сайте правительства Британии.

"... Я хотела бы использовать эту дискуссию, чтобы пролить свет на несколько конкретных ситуаций, в которых ситуация с международным гуманитарным правом является ужасной. В Крыму гражданам Украины отказывают в доступе к базовым услугам, поскольку они не намерены менять свое гражданство, вопреки международному гуманитарному праву", - отметила Пирс.

Также в своем докладе она упомянула о критической гуманитарной ситуации в Сирии, Южном Судане, Мали, а также в регионе Сахеля в Африке.

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 Однако наиболее грубые нарушения, по словам дипломатки, были зафиксированы в Сирии. Она отметила, что "местным жителям пришлось столкнуться с вынужденным голодом. Они подвергались безосновательным задержаниям, были изгнаны из своих домов в Алеппо и другие места. Против них было применено оружие массового поражения в Алеппо и в Восточной Гуте, что было подтверждено независимыми органами. А сейчас бомбят их школы и больницы ... ".

Ранее организация Amnesty International заявляла, что ситуация с нарушениями прав человека в оккупированном Крыму остается критической, и прогнозы относительно этого все мрачнее.

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Крым, ООН, Совбез ООН, Карен Пирс.
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