В ООН отклонили идею Польши о спецпредставителе в Украине

Новости Украины:Министр иностранных дел Польши считает что нужны новые инструменту по остановлению войны в Украине.

Предложение Польши о назначении специального представителя генерального секретаря ООН по вопросам Украины не получило одобрения в организации.

Глава министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович рассказал, что нужны новые инструменты в поиске решения, которое остановило бы войну в Украине.

"Мы раньше предлагали использовать некоторые другие доступные инструменты. Да, можно было бы назначить специального представителя генерального секретаря ООН, чтобы он следил за тем, что происходит на Донбассе, в Украине".

По мнению Чапутовича, такой представитель мог бы информировать международное сообщество о ситуации в Украине.

"Есть же такие специальные представители в других регионах. Почему бы не иметь такого человека в Украине? Эта идея, скажем так, не была воспринята, не была одобрена", – констатировал министр.

В связи с вооруженным конфликтом на востоке, в Украине находится специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

Над урегулированием ситуации на Донбассе работает Трехсторонняя контактная группа в Минске, а также "нормандская четверка".

Глава польской дипломатии заявлял, что Польша поддерживает предложение президента Украины Владимира Зеленского расширить "нормандский формат" и привлечь к переговорам США и Великобританию.