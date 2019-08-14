Кабмин сегодня рассмотрит проекты регионального развития

Новости Украины:На сегодняшнем заседании Кабмина рассмотрят стратегию регионального развития и требования к экодизайну духовок.

Во время сегодняшнего заседания Кабинета министров будет рассмотрен ряд вопросов, в частности касающихся изменений в Государственной стратегии регионального развития, кроме того, планируется утвердить технические требования к экодизайну ряда бытовых приборов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на проект повестки дня заседания правительства.

Кабинет министров сегодня рассмотрит вопрос о внесении изменений в план мероприятий на 2018-2020 годы по реализации Государственной стратегии регионального развития на период до 2020 года, а также изменения состава Межведомственной комиссии по международной торговле.

Кроме того, на повестке дня стоит вопрос Единого государственного реестра ветеранов войны и утверждение плана мероприятий на 2019 год по реализации Национальной стратегии содействия развитию гражданского общества в Украине на 2016-2020 годы.

В то же время правительство планирует рассмотреть ряд проектов постановлений, в частности касающихся Технического регламента о требованиях к экодизайну для потребления электроэнергии электрическим и электронным бытовым и офисным оборудованием в режиме "ожидание", "выключено" и сетевом режиме "ожидание", а также технические требования к экодизайну бытовых ламп ненаправленного излучения, бытовых посудомоечных машин, телевизоров, компьютерных серверов, бытовых духовых шкафов, варочных поверхностей и кухонных вытяжек.