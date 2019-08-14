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Разумков: Ситуацией на Донбассе должен заниматься комитет с прав человека

Разумков: Ситуацией на Донбассе должен заниматься комитет с прав человека
11:54 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Партия "Слуга народа" считает, что ситуацией на Донбассе и Крыму должен заниматься комитет с прав человека.

В партии "Слуга народа" не видят необходимости в работе отдельного парламентского комитета по вопросам ситуации на Донбассе. Об этом перед началом заседания подготовительной депутатской группы сказал ее председатель, народный депутат от партии "Слуга народа", Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

"Эти вопросы в нашем предложении были озвучены. Но мы предлагаем создать не отдельный комитет, а комитет, в ведение которого относиться еще некоторые вопросы, связанные с национальными меньшинствами и правами человека", - отметил Разумков.

Кроме того, член партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук добавил, что вопрос Крыма так же, как и вопрос Донбасса, следует объединить с вопросами прав человека.

Разумков: Глубокие дискуссии с коллегами "о коалициях" пока не ведутся

Что касается комитета по вопросам ветеранов, то в партии "Слуга народа" сообщили, что это будет обсуждаться во время работы Подготовительной депутатской группы.

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Все по теме:

Верховная Рада, Крым, Донбасс, "Слуга народа", Дмитрий Разумков, Руслан Стефанчук.
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