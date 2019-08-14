САП подала апеляцию на двух подозреваемых в деле "Роттердам+"

Новости Украины:САП подала апеляцию на избранные меры пресечения двум подозреваемым в деле Роттердам+.

Специализированная антикоррупционная прокуратура подала апелляцию на меры, избранные двум подозреваемым по так называемому делу Роттердам+. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.

"Вчера подали апелляцию", - сообщила пресс-секретарь, уточнив, что речь идет о двух подозреваемых.

Напомним, суд избрал для Владимира Евдокимова меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 2 млн грн, тогда как САП просила залог в размере 50 млн грн. Бывшего члена Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), подозревают в причастности к заданию почти 19-ти миллиардов убытков от введения формулы "Роттердам+".

Кроме того, еще на одного подозреваемого по делу Тараса Ревенко, который занимал должность начальника отдела НКРЭКУ, суд возложил определенные процессуальные обязанности - до 10 октября он обязан не покидать пределов Киева без разрешения следствия, прибывать к правоохранителям по первому требованию и воздерживаться от общения с рабочими НКРЭКУ относительно обстоятельств уголовного производства. Тогда как прокуратура просила заключения под стражу на два месяца с возможностью внесения залога в размере 5 млн грн.