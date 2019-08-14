Минюст объявил условия возвращения Сущенко в Украину

Новости Украины:Министерство юстиции назвали условия для отбывания наказания на территории Украины Романа Сущенко.

Одним из условий для передачи осужденного из учреждений отбывания наказаний на территории Российской Федерации в Украину является согласие осужденного гражданина Украины.

Об этом говорится в ответе Министерства юстиции относительно ситуации с незаконно осужденным в России корреспондентом Укринформа Романом Сущенко.

Как отмечается в ответе, согласно ст. 3 Конвенции о передаче осужденных лиц 1983 года, которая действует в отношениях между Украиной и Российской Федерацией, и ст. 606 Уголовно-процессуального кодекса Украины осужденное лицо может быть передано при определенных условиях, в частности: если это лицо является гражданином государства исполнения приговора, то есть Украины, если приговор вступил в законную силу, если на время получения запроса о передаче осужденный должен отбывать наказание в течение меньше 6 месяцев, или ему вынесен приговор к заключению на неопределенный срок, если на передачу согласен осужденный, если государство вынесения приговора (Российская Федерация) и государство исполнения приговора (Украина) согласны на передачу осужденного и т.п.

Также сообщается, что в соответствии с ч. 1 ст. 605 УПК Украины основанием для рассмотрения вопроса о передаче осужденного для отбывания наказания является запрос уполномоченного (центрального) органа иностранного государства (в данном случае Министерства юстиции Российской Федерации), обращение осужденного, его законного представителя или близких родственников или членов семьи.

Кроме того, отмечают в Минюсте, в соответствии с ч. 2 ст. 2 Конвенции осужденный может высказать свое пожелание быть переданым в соответствии с настоящей Конвенцией как государству вынесения приговора, так и государству исполнения приговора.

В Минюсте также объясняют, что в соответствии с ч. 3 ст. 9 Конвенции и ч. 2 ст. 611 УПК Украины исполнение наказания в Украине в отношении передаваемого лица, осужденного приговором суда иностранного государства, осуществляется в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством Украины.

Таким образом, отмечают в ведомстве, в отношении осужденного, переданного для отбывания наказания в Украине, наступают такие же правовые последствия, как и в отношении лиц, осужденных в Украине за совершение такого же уголовного правонарушения.

Также сообщается, что в соответствии со ст. 12 Конвенции и ч. 3 ст. 611 УПК Украины к лицу, переданному в Украину для дальнейшего отбывания наказания, может быть применено условно-досрочное освобождение, амнистия или совершено помиловании в порядке, предусмотренном законом.

Как сообщалось, в начале августа защитник незаконно заключенного в России журналиста Укринформа Романа Сущенко Марк Фейгин заявил, что его подзащитный подписал документы на согласие отбывать срок наказания в Украине.

Собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко с нарушением международных норм задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой из Парижа, где работал последние 6 лет. 7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в шпионаже.

Московский городской суд 4 июня 2018 года осудил Сущенко к 12 годам заключения в колонии строгого режима; 12 сентября Верховный суд России признал это решение «законным».

Сущенко этапировали в колонию №11 в Кировской области (г. Кирово-Чепецк, д.Утробино).

В колонии Сущенко находится в так называемом безопасном месте, чтобы избежать возможных конфликтов и инцидентов с другими заключенными. Его содержание там 5 августа было продлено на три месяца.