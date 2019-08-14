Скачать
Среда, 14.08.2019
Гройсман выступает за принятие нового закона о столице
Гройсман выступает за принятие нового закона о столице
В Офисе президента опровергли предположения Безсмертного о Зеленском
У Зеленского опровергли предположения Безсмертного
Официально: Хацкевич уволен с поста наставника Динамо
Официально: Хацкевич уволен с поста наставника Динамо
Meizu готовит анонс нового смартфона
Meizu готовит анонс нового смартфона

Разумков: Государственное финансирование партий может быть полезным

Разумков: Государственное финансирование партий может быть полезным
15:07 Сегодня Телеграф УП Фото: Facebook

Новости Украины:По мнению главы партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова, госфинансирование партий должно происходить в рамках закона.

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает, что государственное финансирование партий может быть полезным, если правильно его использовать и соблюдать законы.

 "Это механизм, который дает возможность развивать политическую культуру в стране.

Есть другие предохранители, на которые надо будет обращать внимание. Потому что у нас очень часто эти деньги использовались неэффективно. Мы видели, что к концу года они шли на рекламу, а не на развитие партийной структуры, на обучение своих однопартийцев, на привлечение людей к тем или иным политическим структурам.

И были даже позиции, которые озвучивали антикоррупционные организации, фактически деньги были направлены на связанные с теми или иными политическими партиями структуры. Ну и таким образом возникал вопрос корректности и соответствия действующему законодательству использования этих средств.

Поэтому это как и любой другой механизм, он может быть как полезен для демократии в государстве, так и отрицательным. Здесь будет зависеть от того, кто как этим молотком будет управлять".

Отвечая на вопрос, может ли Верховная Рада 9 созыва отменить госфинансирования партий, учитывая соответствующую петицию, Разумков предложил дождаться, когда парламент заработает.

"Предложений не поступало": Разумков о формировании коалиции

Также голову "Слуги народа" спросили, будет ли его партия отказываться от бюджетных денег. Разумков сказал, что сейчас такое финансирование предусмотрено законом, и политсила "будет пытаться соответствовать нормам закона".

Петиция к президенту об отмене бюджетного финансирования политических партий набрала более 25 тысяч голосов.

НАПК предоставило государственное финансирование 11 партиям на основании результатов последних внеочередных выборов в Верховную Раду 21 июля. В список также попала партия пророссийского блогера Анатолия Шария "Партия Шария".

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Госфинансирование, "Слуга народа", Дмитрий Разумков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Медовый спас 2019: красивые СМС поздравления и открытки
02 В правительстве Гройсмана прокомментировали увольнение Кличко
03 Гороскоп на завтра, 14 августа 2019: все знаки Зодиака
04 Приметы и обряды на 14 августа - Мокрый Маккавей
05 Ливни и грозы: синоптики обещают украинцам "сезон дождей"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Тайфун &quot;Лекима&quot; повлиял на жизни 13 миллионов человек
Тайфун "Лекима" повлиял на жизни 13 миллионов человек
На развитие автодорог госзначения выделено более 2 млрд
На развитие автодорог госзначения выделено более 2 млрд
С &quot;Газпрома&quot; взыщут 2,6 млрд долларов
С "Газпрома" взыщут 2,6 млрд долларов
Медовый спас 2019: оригинальные поздравления и открытки
Медовый спас 2019: оригинальные поздравления и открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь