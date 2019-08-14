Скачать
Среда, 14.08.2019
Гройсман выступает за принятие нового закона о столице
Гройсман выступает за принятие нового закона о столице
В Офисе президента опровергли предположения Безсмертного о Зеленском
У Зеленского опровергли предположения Безсмертного
Официально: Хацкевич уволен с поста наставника Динамо
Официально: Хацкевич уволен с поста наставника Динамо
Meizu готовит анонс нового смартфона
Meizu готовит анонс нового смартфона

В Офисе президента опровергли предположения Безсмертного о Зеленском

В Офисе президента опровергли предположения Безсмертного о Зеленском
14:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Владимир Зеленский не планирует встречаться с Эммануэлем Макроном в ближайшее время, как ранее предположил Безсмертный.

Президент Украины Владимир Зеленский не планирует встречаться в ближайшие дни с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Это предположение не соответствует действительности", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Офиса президента Украины.

13 августа уволенный указом президента с должности представителя Украины в политической подгруппе в ТКГ по Донбассу Роман Безсмертный предположил, что в ближайшее время состоится не только встреча Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным, но и встреча президентов Украины и Франции.

"Я думаю, что в этих числах… состоится не только встреча Макрона с Путиным на юге Франции… но и президента Франции и президента Украины", - сказал он в эфире телеканала "24" во вторник.

Напомним, Владимир Зеленский освободил Романа Безсмертного от исполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке страны.

Ранее сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский может посетить Японию в октябре для участия в церемонии объявления императором страны Нарухито - старшего сына отрекшегося от титула императора Акихито, по случаю его восшествия на престол.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Франция, Владимир Зеленский, Роман Безсмертный, Эммануэль Макрон, Офис Президента.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Медовый спас 2019: красивые СМС поздравления и открытки
02 В правительстве Гройсмана прокомментировали увольнение Кличко
03 Гороскоп на завтра, 14 августа 2019: все знаки Зодиака
04 Безсмертный о переговорах с Путиным: Зеленский просто не понимает, с кем он имеет дело
05 Приметы и обряды на 14 августа - Мокрый Маккавей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Тайфун &quot;Лекима&quot; повлиял на жизни 13 миллионов человек
Тайфун "Лекима" повлиял на жизни 13 миллионов человек
В НАТО дали объяснения касательно инцидента с самолетом Шойгу
В НАТО дали объяснения касательно инцидента с самолетом Шойгу
УАПЦ официально прекратила существование
УАПЦ официально прекратила существование
Медовый спас 2019: оригинальные поздравления и открытки
Медовый спас 2019: оригинальные поздравления и открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь