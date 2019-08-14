Стали известны места, которые посетит Трамп в Польше

Новости Украины:Дональд Трамп и Анджей Дуда вместе посетят воинскую часть; глава Белого дома пробудет с визитом с 31 августа по 2 сентября.

Впервые в истории президенты Польши и США вместе посетят воинскую часть. Во время визита американского лидера - на рубеже августа и сентября - Дональд Трамп и Анджей Дуда намерены вместе посетить авиабазу в Повидзе.

Об этом сообщает RMF24.

Выбор Повидза не случаен. 33-я транспортная авиабаза ВВС Польши в Повидзи должен стать одним из главных элементов усиленной американского присутствия в Польше, о чем оба президента заявили во время визита Дуды в Вашингтон в июне.

НАТО запланировало построить в Повидзе военные склады стоимостью $260 млн для военной техники США, а также, возможно, здесь будут размещены истребители F-35, которые Варшава хочет приобрести в США.

На данный момент там находятся около ста пилотов 181 эскадрильи ВВС США Форт-Ворта, штат Техас.

Президент США Дональд Трамп пробудет в Польше с 31 августа по 2 сентября. 1 сентября в Варшаве он примет участие в праздновании 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Отметим, что визит в Варшаву на эти цели также планирует президент Украины Владимир Зеленский.

В июне в Вашингтоне президент США Дональд Трамп и президент Польши Дуда подписали оборонительное соглашение, по которому еще 1000 американских военных должны разместить в Польше на ротационной основе. Сейчас в Польше на ротационной основе находятся около 4500 американских военных.

Также предполагается строительство военного аэродрома "с целью подготовки или в случае непредвиденных обстоятельств", развертывание штаба дивизии США, подразделений сил специальных операций США "для поддержки воздушных, наземных и морских операций", а также размещение эскадрильи разведывательных беспилотников США MQ-9.