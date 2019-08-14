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Среда, 14.08.2019
Разумков анонсировал завтрашнее утверждение комитетов Рады
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Разумков анонсировал завтрашнее утверждение комитетов Рады

Разумков анонсировал завтрашнее утверждение комитетов Рады
21:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Верховная Рада

Новости Украины:Названия и количество комитетов Верховной Рады будут утверждены на заседании 15 августа.

Подготовительная депутатская группа планирует в четверг, 15 августа, утвердить количество, названия и предметы ведения будущих комитетов Верховной Рады.

Об этом сообщил председатель подготовительной группы Дмитрий Разумков во время брифинга в среду, сообщает корреспондент.

"Завтра на заседании подготовительной депутатской группы мы утвердим количество комитетов, их названия и предметы ведения и уже после этого, как сегодня мы говорили на заседании группы мы будем обращаться к нашим коллегам с просьбой предложить народных депутатов в состав этих комитетов", - заявил Разумков.

Также он уточнил, что по состоянию на 14 августа предположительно остаются 22 комитета, как предварительно и предлагала партия "Слуга народа".

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Вопрос о возможном создании комитета по спорту подготовительная группа будет рассматривать в четверг, ведь окончательного решения по этому вопросу в среду достигнуто не было, добавил Разумков.

"Если мы говорим о вопросах Донбасса, то была предложена редакция и название комитета, где будут включены вопросы деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Автономной Республики Крым. Это расширение полномочий комитета по правам человека", - напомнил Разумков.

В то же время он уточнил, что вопрос урегулирования ситуации на Донбассе и в Крыму предварительно было решено отнести именно к этому комитета, а не к Комитету по вопросам национальной безопасности и обороны, потому что "это не только вопросы, связанные с войной, - это очень большой объем вопросов, связанных с социальной политикой и другими законодательными нормами, которые надо будет принимать Верховной Раде Украины".

"Поэтому конечно есть вопрос в предметах ведения Комитета по вопросам национальной безопасности, но все же мы считаем, что такое расширение полномочий комитета (по правам человека - ред.) будет необходимо", - объяснил председатель подготовительной группы.

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Кроме того, он подчеркнул, что ни один комитет при этом не будет ликвидирован, а "будут добавлены в другие комитеты для увеличения их эффективности".

Также Разумков сообщил представителям СМИ, что следующее заседание подготовительной депутатской группы состоится 15 августа в 17.00, а профильные подгруппы начнут свою работу с 15.00.

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Верховная Рада, Депутаты, Подготовительная группа, Дмитрий Разумков, Комитеты Рады.
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