Правительство утвердило новый порядок мониторинга состояния воздуха

Новости Украины:Правительство утвердило новый порядок осуществления государственного мониторинга качества атмосферного воздуха.

Правительство утвердило новый порядок осуществления государственного мониторинга качества атмосферного воздуха, который был разработан Министерством экологии и природных ресурсов в рамках выполнения обязательств в экологической части Соглашения об ассоциации с ЕС, сообщила пресс-служба Минэкологии.

”На сегодня в Украине отсутствует надлежащий мониторинг состояния атмосферного воздуха, поэтому сегодняшнее решение правительства поддержать предложенный нами инструмент является очень важным. Речь идет об абсолютно новых подходах для Украины. В то же время, они давно и успешно зарекомендовали себя в Европейском Союзе”, - цитирует пресс-служба слова министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака.

В пресс-службе отметили, что своим решением правительство изменило подходы к формированию сети наблюдений и оценивания качества атмосферного воздуха, четко определило функции субъектов мониторинга, пересмотрело обязательные для мониторинга показатели и режимы, внедрило механизмы обязательного регулярного информирования и разработки коротко- и долгосрочных планов действий.

В частности, среди нововведений предусмотрено осуществление мониторинга и управления качества воздуха по принципу распределения территории Украины на зоны и агломерации. При этом в каждой из зон и агломераций определен ответственный орган управления качеством воздуха, который осуществляет координацию проведения мониторинга. Кроме того, правительство урегулировало порядок определения режимов оценивания для каждой зоны и агломерации в зависимости от уровня загрязнения территории. Также новым порядком предусмотрено создание информационно-аналитической системы данных о качестве воздуха и своевременного информирования населения. Новый порядок также определяет показатели уровня загрязнений атмосферного воздуха, превышение которых требует проведения мер для улучшения его качества или сокращения вредного влияния загрязнения на здоровье населения. Решением также расширен перечень загрязняющих веществ, мониторинг которых осуществляется обязательно, в частности, относительно загрязняющих веществ и озона, которые имеют значительное негативное влияние на здоровье человека.

”Загрязненный воздух является одной из главных причин преждевременных смертей. Что необходимо сделать для того, чтобы исправить ситуацию? Мы должны четко понимать реальное состояние воздуха, причины и источники его загрязнения и, оперируя достоверной информацией, формировать четкие и реалистичные планы действий для улучшения его качества. Для того, чтобы путь от мониторинга к действиям был короче, мы реформировали всю систему государственного мониторинга. Теперь мониторинг осуществляется по европейским правилам и стандартам”, - отметил Семерак.

В Минэкологии также напомнили, что ведомство разработало концепцию реализации политики в сфере промышленного загрязнения, которая предусматривает внедрение наилучших доступных технологий и методов в этой сфере.

Как сообщалось ранее, в конце июля Минэкологии запустило веб-портал для предоставления админуслуг в сфере защиты окружающей среды.