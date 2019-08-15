Портнов через суд требует опровержения слов Порошенко

Бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича Андрей Портнов подал иск против бывшего президента Петра Порошенко, партии "Европейская солидарность" и телеканала "Прямой".
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, где и опубликовал исковое заявление.
Согласно документу, Портнов требует опровергнуть недостоверную информацию о нем, которая была распространена Порошенко и обнародована на сайтах "Прямого" и "Европейской солидарности".
Так, в иске говорится, что 12 августа Порошенко заявил: "... Материалы "дела моряков", несмотря на тайну следствия, были переданы ГБР господину Портнову, который затем передал эту информацию Российской Федерации, а именно постоянному представителю РФ в ООН Василию Небензе".
"Указанная информация, распространенная об истце, является нарушающей его личные неимущественные права: затрагивает честь и достоинство, а также наносит ущерб деловой репутации, а поэтому нарушенные права истца подлежат судебной защите путем признания распространенной информации недостоверной и опровержения ее ответчиками", - говорится в заявлении.
Портнов просит признать данную информацию на обоих сайтах недостоверной и обязать "ЕС" и "Прямый" опровергнуть ее в течение пяти календарных дней со дня вступления решения по данному делу в законную силу путем размещения на сайтах вступительной и резолютивной части решения суда по этому деле под заголовком "Опровержение".