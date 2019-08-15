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Подготовительная группа вновь соберется во вторник

Подготовительная группа вновь соберется во вторник
22:21 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Представитель "Слуги народа" анонсировал следующие заседания подготовительной депутатской группы.

Председатель подготовительной депутатской группы Дмитрий Разумков рассказал о планах работы группы на следующую неделю.

Как передает корреспондент, об этом он сказал во время брифинга после заседания группы, отвечая на вопрос, как будет утверждаться личный состав комитетов нового парламента.

По словам Разумкова, сегодня было согласовано, что предложения от политических партий, депутатских групп и депутатов-мажоритарщиков должны быть представлены на 12.00 понедельника (19 августа).

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"И во вторник в 12 часов мы начнем работу, наша первая подгруппа (по вопросам комитетов - ред.) начнет работу в 12 часов, а наши коллеги из второй подгруппы (по организационным вопросам - ред.) начнут свою работу в 10 часов утра. И уже в рамках работы первой подгруппы мы будем обрабатывать все предложения, которые к нам поступят, и исходить из эффективности и партийной принадлежности, в том числе, в рамках тех или иных комитетов", - рассказал представитель "Слуги народа".

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Верховная Рада, Подготовительная группа, Дмитрий Разумков, Подготовительная депутатская группа.
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