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СММ ОБСЕ отчиталась о количестве наблюдателей: в миссии 36 россиян

СММ ОБСЕ отчиталась о количестве наблюдателей: в миссии 36 россиян
14:16 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:По состоянию на середину августа в СММ ОБСЕ работает 36 наблюдателей из России.

По состоянию на 12 августа в Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе работает 36 наблюдателей, являющихся гражданами Российской Федерации.

Об этом говорится в двухнедельном отчете миссии, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

Всего состав миссии насчитывает 1 тыс. 307 человек, из которых 746 - это иностранные наблюдатели (около 600 из них работают на востоке Украины), 434 - местные работники (ассистенты, советники и административный персонал) и 127 - другие иностранные работники (глава миссии, два заместителя главы миссии, советники, аналитики и другие).

Из зарубежных стран больше всего в миссии работает граждан США и Великобритании - по 53 наблюдателя от каждой из двух стран. Еще 48 наблюдателей - это граждане Боснии и Герцеговины, 42 - Болгарии, 38 - Молдовы, 36 - РФ, 35 - Германии, 33 - Польши, 29 - Румынии, 27 - Северной Македонии, 26 - Канады, по 24 - от Швеции и Финляндии соответственно.

Всего в миссии работают наблюдатели из 43 стран. Численность мужчин составляет 599, женщин - 147.

В СММ отмечают, что остановить боевые действия на Донбассе должны стороны конфликта. Миссия не проводит расследование, а отчитывается о фактах, не доставляет гуманитарную помощь, но способствует ее доставке.

Ранее в отчете наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляли, что снова зафиксировали размещение российскими оккупантами запрещенного тяжелого вооружения, и в частности гаубиц, противотанковых орудий, "Градов" и танков на Донбассе.

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Донбасс, Россияне, СММ ОБСЕ, ООС.
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